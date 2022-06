Non è vero che Dyson ha interrotto «le consegne dei suoi prodotti» che ora sono in vendita a 1.95 euro (Di giovedì 30 giugno 2022) I dispositivi dall’azienda britannica, di vario tipo, hanno prezzi molto elevati. È così da sempre, fin dalla loro comparsa sul mercato nel 1991. Avere un aspirapolvere, un depuratore d’aria o un asiugacapelli con quel marchio è diventato uno status symbol che, però, non è accessibile a tutti per via dei costi. E proprio su questo giocano i truffatori che utilizzano di social per pubblicare annunci civetta su straordinarie promozioni. E nelle ultime ore, in particolare su Facebook, si sono moltiplicati i post che iniziano con «Dyson ha interrotto le consegne…», accompagnati da emoticon “choc”. LEGGI ANCHE > No, Coca-Cola non ha indetto un concorso per vincere un mini-frigo brandizzato Facendo una rapida ricerca attraverso il motore di ricerca di Facebook, infatti, abbiamo trovato 10 post – alcuni addirittura ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 giugno 2022) I dispositivi dall’azienda britannica, di vario tipo, hanno prezzi molto elevati. È così da sempre, fin dalla loro comparsa sul mercato nel 1991. Avere un aspirapolvere, un depuratore d’aria o un asiugacapelli con quel marchio è diventato uno status symbol che, però, non è accessibile a tutti per via dei costi. E proprio su questo giocano i truffatori che utilizzano di social per pubblicare annunci civetta su straordinarie promozioni. E nelle ultime ore, in particolare su Facebook, simoltiplicati i post che iniziano con «hale…», accompagnati da emoticon “choc”. LEGGI ANCHE > No, Coca-Cola non ha indetto un concorso per vincere un mini-frigo brandizzato Facendo una rapida ricerca attraverso il motore di ricerca di Facebook, infatti, abbiamo trovato 10 post – alcuni addirittura ...

