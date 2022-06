"Non arretriamo di un millimetro". Letta cerca lo scontro sullo ius scholae (Di giovedì 30 giugno 2022) Il segretario del Pd non si ferma davanti al rischio di una crisi di governo: "Non abbiamo intenzione di tirarci indietro, non subiremo ricatti" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il segretario del Pd non si ferma davanti al rischio di una crisi di governo: "Non abbiamo intenzione di tirarci indietro, non subiremo ricatti"

