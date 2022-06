Nicolò Zaniolo, Juve o Milan? No, lei: la nuova fiamma è... colpo da record | Guarda (Di giovedì 30 giugno 2022) Nicolò Zaniolo torna a far parlare di sé, stavolta con le ultime foto dei paparazzi di Chi (diretto da Alfonso Signorini). Sembra un feeling sospetto quello con la hair-stylist Kejdis. Si tratta di un nuovo amore? Mistero. Eppure, l'intesa è forte. Quelle foto, intanto, potrebbero valere davvero tanto: Zaniolo così felice non lo si vedeva da tempo. Sembra innamorato, ma il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi. La donna in questione sullo yatch resta misteriosa. Lui, atleta di grido, 22 anni, super sexy. Per anni ha vestito i panni del "tombeur de femmes", ma è anche un papà molto attento che è sempre alla ricerca della privacy. Adesso è in vacanza su uno yacht, dove marca stretto le curve di una donna ancora misteriosa per molti giornalisti. Il calciatore della Roma è stato pizzicato al largo di Ponza con un un po' di amici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)torna a far parlare di sé, stavolta con le ultime foto dei paparazzi di Chi (diretto da Alfonso Signorini). Sembra un feeling sospetto quello con la hair-stylist Kejdis. Si tratta di un nuovo amore? Mistero. Eppure, l'intesa è forte. Quelle foto, intanto, potrebbero valere davvero tanto:così felice non lo si vedeva da tempo. Sembra innamorato, ma il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi. La donna in questione sullo yatch resta misteriosa. Lui, atleta di grido, 22 anni, super sexy. Per anni ha vestito i panni del "tombeur de femmes", ma è anche un papà molto attento che è sempre alla ricerca della privacy. Adesso è in vacanza su uno yacht, dove marca stretto le curve di una donna ancora misteriosa per molti giornalisti. Il calciatore della Roma è stato pizzicato al largo di Ponza con un un po' di amici ...

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa un giocatore della Roma ?? Il resto è Storia... ?? #UECL - carlo2woo : @missvlahovic @Forzasuccesso nono è propio nicolò zaniolo - Canty11256928 : RT @juvinsight: Nicolò #Zaniolo non è l'alternativa a nessuno: è un investimento che la #Juventus vuole fare a prescindere dagli altri acqu… - lucalollo69 : RT @usodistorto: Non date retta a pseudo giornalisti sul fatto che #Zaniolo non voglia più stare a Roma. Non ci cadete ragazzi, vi state me… - baldo_G_mellow : Matteo Cancellieri prende i parastinchi con la stampa di Bruno Conti e distrugge la carriera di Nicolò Zaniolo -