Nicaragua: il governo Ortega caccia le suore di Madre Teresa (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua l'attacco del regime di Daniel Ortega in Nicaragua contro la Chiesa cattolica. Dopo l'espulsione del Nunzio apostolico (l'ambasciatore del Papa) lo scorso marzo, e dopo le minacce a vescovi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua l'attacco del regime di Danielincontro la Chiesa cattolica. Dopo l'espulsione del Nunzio apostolico (l'ambasciatore del Papa) lo scorso marzo, e dopo le minacce a vescovi e ...

Pubblicità

Corry08101961 : RT @fortnardelli: Liz Truss:'Il cibo non dovrebbe mai essere usato come arma di guerra.' Noo? Allora perché tu e il tuo governo avete impos… - GiancarloGarci6 : RT @fortnardelli: Liz Truss:'Il cibo non dovrebbe mai essere usato come arma di guerra.' Noo? Allora perché tu e il tuo governo avete impos… - pivamarialucia : RT @fortnardelli: Liz Truss:'Il cibo non dovrebbe mai essere usato come arma di guerra.' Noo? Allora perché tu e il tuo governo avete impos… - enricovik : RT @fortnardelli: Liz Truss:'Il cibo non dovrebbe mai essere usato come arma di guerra.' Noo? Allora perché tu e il tuo governo avete impos… - adapallai : RT @fortnardelli: Liz Truss:'Il cibo non dovrebbe mai essere usato come arma di guerra.' Noo? Allora perché tu e il tuo governo avete impos… -