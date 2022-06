Neymar, ecco il piano diabolico della Juventus: non può sfuggire (Di giovedì 30 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di un rinforzo offensivo e la società sembra avere un piano ben preciso per portare Neymar a Torino. Uno dei reparti su cui la Juventus investirà maggiormente è l’attacco; Dybala e Bernardeschi sono andati via a parametro zero, Morata non è stato riscattato (troppo alta la richiesta di trentacinque milioni di euro dell’Atletico Madrid) e su Kean verranno fatto delle precise riflessioni visto il rendimento non ottimale fornito dal centravanti nella scorsa stagione. ecco allora che la società bianconera ha bisogno di cambiare vestito al proprio reparto offensivo e, per questo, Di Maria non è sufficiente. AnsafotoServono, almeno, altri due acquisti per migliorare il reparto offensivo e l’idea sembra quella di portare un altro top player alla corte di Allegri; diversi i nomi ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 giugno 2022) Laha bisogno di un rinforzo offensivo e la società sembra avere unben preciso per portarea Torino. Uno dei reparti su cui lainvestirà maggiormente è l’attacco; Dybala e Bernardeschi sono andati via a parametro zero, Morata non è stato riscattato (troppo alta la richiesta di trentacinque milioni di euro dell’Atletico Madrid) e su Kean verranno fatto delle precise riflessioni visto il rendimento non ottimale fornito dal centravanti nella scorsa stagione.allora che la società bianconera ha bisogno di cambiare vestito al proprio reparto offensivo e, per questo, Di Maria non è sufficiente. AnsafotoServono, almeno, altri due acquisti per migliorare il reparto offensivo e l’idea sembra quella di portare un altro top player alla corte di Allegri; diversi i nomi ...

