New York Red Bulls vs Atlanta United: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Atlanta United partecipa all’incontro MLS questo fine settimana alla ricerca di una seconda vittoria su strada della stagione quando affronterà i New York Red Bulls venerdi 1 luglio alla Red Bull Arena. New York è a tre punti dal Philadelphia Union per la prima volta nella Eastern Conference dopo aver perso 2-0 contro il Los Angeles FC, mentre i Five Stripes hanno subito gol in anticipo e in ritardo a Toronto lo scorso fine settimana, perdendo 2-1. Il calcio di inizio di New York Red Bulls vs Atlanta United è previsto alle 2 del mattino ora italiana Prepartita New York Red Bulls vs Atlanta United: a che punto sono le due squadre? New York Red ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) L’partecipa all’incontro MLS questo fine settimana alla ricerca di una seconda vittoria su strada della stagione quando affronterà i NewRedvenerdi 1 luglio alla Red Bull Arena. Newè a tre punti dal Philadelphia Union per la prima volta nella Eastern Conference dopo aver perso 2-0 contro il Los Angeles FC, mentre i Five Stripes hanno subito gol in anticipo e in ritardo a Toronto lo scorso fine settimana, perdendo 2-1. Il calcio di inizio di NewRedvsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Prepartita NewRedvs: a che punto sono le due squadre? NewRed ...

