Nessuna ' sorveglianza' per il rapper Baby Gang | ' fa musica'

Pubblicità

mrk4m1 : @logansette Purtroppo sì. Che c'entra? Sto benaltrismo non vi porta da nessuna parte. Il fatto che esistano già sis… - alexbottoni : Ormai disponiamo di una tecnologia di sorveglianza abbastanza vicina a quella di 'person of interest' (serie TV, 20… - Cogitabionda : @BiagioRR @IlPostator @Mauro47606244 @Daedhelthel Senti. Nessuna donna sana di mente ricorre a prericovero, ricover… -

greenMe.it

E' solo uno dei passaggi con cui il Tribunale di Milano ha respinto una nuova richiesta di "speciale" per un anno per il rapper 21enne Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, molto ...... visionando i filmati delle telecamere dipresenti in zona, hanno individuato il ...giustificazione nel caso fossero minorenni: queste non sono bravate, sono azioni gravissime che ... Cancro al seno: studio rivela che le metastasi tumorali si formano soprattutto di notte, mentre si dorme MILANO, 30 GIU - L'offerta "di un prodotto musicale ritenuto difforme dai modelli auspicabili resta coperto dal diritto fondamentale di manifestazione del pensiero e può essere accostata ad una misura ...Il team dell’oncologo svizzero Nicola Aceto ha prelevato due campioni di sangue da 30 donne con cancro al seno con e senza metastasi; uno alle 10 e un altro alle 4. I risultati hanno mostrato che i li ...