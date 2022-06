Nelson Piquet si scusa con Hamilton e si difende così dalle accuse di razzismo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tutta colpa di una traduzione sbagliata.chiededopo la bufera per il presunto epiteto razzista nei confronti di Lewis(" neguinho ") e l'ipotesi di radiazione a vita ...

Pubblicità

fhronicles : mi spiegate perché nelson piquet è stato bannato e juri vips no? - Maxrana64 : RT @Eurosport_IT: Nelson Piquet prova a difendersi ?? ?? Le dichiarazioni complete: - stefanociola4 : RT @Eurosport_IT: Nelson Piquet prova a difendersi ?? ?? Le dichiarazioni complete: - Eurosport_IT : Nelson Piquet prova a difendersi ?? ?? Le dichiarazioni complete: - CostolettaCreat : #Amici di #Twitter, anche oggi curiosità in #tachipirina. Nelson Piquet (senior) ha avuto 5 compagne e 7 figli. *… -

Tutta colpa di una traduzione sbagliata.chiede scusa dopo la bufera per il presunto epiteto razzista nei confronti di Lewis Hamilton (" neguinho ") e l'ipotesi di radiazione a vita dalla Formula Uno. "Mi scuso con tutto il ...e Lewis Hamilton Bologna, 29 giugno 2022 -ha posto le sue scuse a Lewis Hamilton , per l'epiteto con il quale lo aveva additato. Il tre volte Campione del Mondo di Formula ...L'ex campione brasiliano spiega: 'Neguinho è da sempre sinonimo di 'ragazzo' o semplicemente di 'persona'. Nessun riferimento al colore della pelle' ...F1 - Nelson Piquet continua a far parlare di sè e ancora una volta le sue parole hanno fatto rumore, molto rumore. Se la Red Bull è ...