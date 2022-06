Nel nome della creatività | l’innovazione italiana

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’autonomia strategica, sempre più legata alla capacità di fornire beni essenziali, presuppone non solo autosufficienza nel settore o settori nel quale la si vuole raggiungere, ma anche abilità nella creazione di nuove aziende leader globali ed ecosistemi originali. Il governo Draghi, anche grazie al ministero degli Affari esteri ecooperazione internazionale, partecipa al processo di sostegno dell’autonomia tecnologica in Europa. Ne è esempio il temaconnettività, centrale nello sviluppo dei servizi digitali del prossimo futuro. Una posizione geografica favorevole e la presenza sul nostro territorio di aziende leader mondiali nella produzione di cavi e nella connettività come Prysmian e Sparkle – attive in progetti di ampliamentoconnettività a livello internazionale – consegnano al nostro paese un ruolo chiave nel ...

