Nba | ESPN | Gallinari agli Spurs | ma è di passaggio

Pubblicità

SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA ATLANTA, ESPN: GALLINARI PASSA AI SAN ANTONIO SPURS. IN CAMBIO AGLI HAWKS ARRIVA DEJOUNTE MURRAY #SkyNBA #NBA - ls8basket : RT @SkySportNBA: ULTIM'ORA NBA ATLANTA, ESPN: GALLINARI PASSA AI SAN ANTONIO SPURS. IN CAMBIO AGLI HAWKS ARRIVA DEJOUNTE MURRAY #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : Mercato NBA, Harden rinuncia alla player option: negozierà un nuovo contratto con i Sixers: Il Barba ha deciso di n… - De_Sand88 : RT @SkySportNBA: ULTIM'ORA NBA ATLANTA, ESPN: GALLINARI PASSA AI SAN ANTONIO SPURS. IN CAMBIO AGLI HAWKS ARRIVA DEJOUNTE MURRAY #SkyNBA #NBA - RobertaFazio7 : RT @SkySportNBA: ULTIM'ORA NBA ATLANTA, ESPN: GALLINARI PASSA AI SAN ANTONIO SPURS. IN CAMBIO AGLI HAWKS ARRIVA DEJOUNTE MURRAY #SkyNBA #NBA -

Sky Sport

Lo riporta, precisando che gli Atlanta Hawks hanno concluso uno scambio con gli Spurs cedendo il "Gallo" assieme a tre prime scelte al Draft (2023, 2025 e 2027) e a un diritto di scambio (per il ...L'obiettivo non è però lasciare Philadelphia dopo meno di una stagione, ma - come riporta- ... l'idea del Barba sarebbe quindi quella di ritentare l'assalto al suo primo anelloal fianco di ... Mercato NBA, Gallinari ai San Antonio Spurs: trade con Dejounte Murray The Atlanta Hawks are trading Danilo Gallinari and three first-round picks to the San Antonio Spurs for All-Star guard Dejounte Murray, sources told ESPN's Adrian Wojnarowski.Sixers star James Harden has declined his $47.3 million option and will become a free agent, sources told ESPN. Harden keeps real the possibility of negotiating a new deal that would deliver the 76ers ...