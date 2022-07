Pubblicità

PressMareItalia : Il settore della #nautica #cresce così come il #fatturato della #ZarFormenti, giunto nel 2021 a 9 milioni di euro,… - avespartacus : RT @NauticaReport: Corrado Rizzardi: Rizzardi Yachts, azienda nautica conosciuta in tutto il mondo - NauticaReport : Corrado Rizzardi: Rizzardi Yachts, azienda nautica conosciuta in tutto il mondo - cerco_lavoro : Offerte Lavoro BAGNINO: L'azienda Parasail Sicilia ricerca in zona Marina di Ragusa * BAGNINO Requisiti richiest… -

corriereadriatico.it

... bottiglie, contenitori, attrezzaturao per la balneazione etc.; il legname era di forma e ...dimensione il cui smaltimento è stato concordato con l'ufficio tecnico del Comune o con...... bottiglie, contenitori, attrezzaturao per la balneazione etc.; il legname era di forma e ...dimensione il cui smaltimento è stato concordato con l'ufficio tecnico del Comune o con... Nautica, azienda cerca personale Ecco come fare per candidarsi Il Mare rappresenta una grande risorsa economica per la Puglia e non solo. Brindisi. Tra i due mari blu dei seni di Levante e di Ponente, il porto di Brindisi con il suo skyline ha offerto una scena m ...I sistemi di stabilizzazione e controllo elettrici di CMC Marine, continuano a essere scelti dai principali protagonisti del comparto nautico mondiale per i loro più sofisticati e tecnologici superyac ...