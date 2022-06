Nato, Stoltenberg “Il terrorismo tra le principali minacce per la sicurezza” (Di giovedì 30 giugno 2022) MADRID (ITALPRESS) – “La nostra sessione finale si è concentrata sulle sfide in Medio Oriente, Africa e Sahel. I rischi che provengono da quest'area hanno un impatto su tutti gli alleati”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Madrid. “Abbiamo ribadito – aggiunge -che il terrorismo è una delle minacce principali alla nostra sicurezza”. – foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) MADRID (ITALPRESS) – “La nostra sessione finale si è concentrata sulle sfide in Medio Oriente, Africa e Sahel. I rischi che provengono da quest'area hanno un impatto su tutti gli alleati”. Lo ha detto il segretario generale della, Jens, in conferenza stampa al termine del verticea Madrid. “Abbiamo ribadito – aggiunge -che ilè una dellealla nostra”. – foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS).

