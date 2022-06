Nato, Stoltenberg gela Putin: «Noi pronti ad ogni eventualità per proteggere Finlandia e Svezia» (Di giovedì 30 giugno 2022) Cadono nel vuoto le minacce lanciate da Vladimir Putin dopo l’annuncio dell’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia (avverrà formalmente martedì prossimo, ndr). «Noi siamo pronti a ogni eventualità», ha infatti replicato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid. «Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha aggiunto, – che non cambia la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza. Li proteggeremo». Parole che confermano la volontà dell’Occidente di non abbassare la guardia di fronte all’escalation imposta dal Cremlino al conflitto in Ucraina. Una guerra che lo stesso Stoltenber ha bollato come «brutale e inaccettabile». Mosca, ha intimato, «ritiri le sue ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Cadono nel vuoto le minacce lanciate da Vladimirdopo l’annuncio dell’adesione alladi(avverrà formalmente martedì prossimo, ndr). «Noi siamo», ha infatti replicato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jensnella conferenza stampa finale del vertice di Madrid. «Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha aggiunto, – che non cambia la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza. Limo». Parole che confermano la volontà dell’Occidente di non abbassare la guardia di fronte all’escalation imposta dal Cremlino al conflitto in Ucraina. Una guerra che lo stesso Stoltenber ha bollato come «brutale e inaccettabile». Mosca, ha intimato, «ritiri le sue ...

