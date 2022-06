Nato, Erdogan: “Svezia ha promesso estradizione 73 terroristi” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Svezia ha promesso l’estradizione di 73 terroristi”. Lo ha detto il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, nella conferenza stampa al termine del vertice di Madrid. Il leader turco ha parlato del memorandum d’intesa con Svezia e Finlandia come di una “vittoria diplomatica per la Turchia dopo un difficile processo negoziale”. “La Svezia ci ha fatto questa promessa, 73 terroristi verranno estradati” in Turchia, ha detto Erdogan, aggiungendo che “le attività del Pkk e le sue estensioni riguardo il reclutamento di terroristi” saranno “impedite” in Svezia e Finlandia in base alle promesse nell’ambito del memorandum. “La Turchia si aspetta da questo memorandum trilaterale piena ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Lahal’di 73”. Lo ha detto il presidente della Turchia Recep Tayyip, nella conferenza stampa al termine del vertice di Madrid. Il leader turco ha parlato del memorandum d’intesa cone Finlandia come di una “vittoria diplomatica per la Turchia dopo un difficile processo negoziale”. “Laci ha fatto questa promessa, 73verranno estradati” in Turchia, ha detto, aggiungendo che “le attività del Pkk e le sue estensioni riguardo il reclutamento di” saranno “impedite” ine Finlandia in base alle promesse nell’ambito del memorandum. “La Turchia si aspetta da questo memorandum trilaterale piena ...

