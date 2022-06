Nato, Biden: “Difenderemo ogni centimetro di territorio” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Riconfermiamo che il nostro impegno per l’articolo 5” del Trattato dell’Atlantico del Nord “è sacro. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti: Difenderemo ogni pollice di territorio della Nato”. Lo sottolinea il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, in conferenza stampa a Madrid al termine del summit Nato. “Stiamo posizionando più navi in Spagna – aggiunge Biden -, più difese aeree in Italia e Germania. E sul fianco orientale, uno nuovo quartier generale permanente in Polonia, una brigata da combattimento aggiuntiva in Romania, dispiegamenti aggiuntivi a rotazione nei Paesi baltici. Le cose cambiano, per adattarci al mondo com’è oggi, e tutto questo accade sullo sfondo dell’aggressione russa” contro l’Ucraina. Il summit della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Riconfermiamo che il nostro impegno per l’articolo 5” del Trattato dell’Atlantico del Nord “è sacro. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti:pollice didella”. Lo sottolinea il presidente degli Stati Uniti d’America Joe, in conferenza stampa a Madrid al termine del summit. “Stiamo posizionando più navi in Spagna – aggiunge-, più difese aeree in Italia e Germania. E sul fianco orientale, uno nuovo quartier generale permanente in Polonia, una brigata da combattimento aggiuntiva in Romania, dispiegamenti aggiuntivi a rotazione nei Paesi baltici. Le cose cambiano, per adattarci al mondo com’è oggi, e tutto questo accade sullo sfondo dell’aggressione russa” contro l’Ucraina. Il summit della ...

