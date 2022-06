Nasce la nuova Nato, potenziati i sistemi di difesa anche in Italia (Di giovedì 30 giugno 2022) Un vertice 'storico e trasformativo'. Così ha definito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg il summit dell'Alleanza Atlantica che si è aperto a Madrid. E non solo perché è stato ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) Un vertice 'storico e trasformativo'. Così ha definito il segretario generale dellaJens Stoltenberg il summit dell'Alleanza Atlantica che si è aperto a Madrid. E non solo perché è stato ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Nasce la nuova #nato, potenziati i sistemi di difesa anche in Italia - europea_lk : A #Madrid nasce la nuova #Nato, con più armi, più partner e più obiettivi Il segretario generale Jens Stoltenberg… - leggoit : Nasce la nuova #nato, potenziati i sistemi di difesa anche in Italia - mariandres2014 : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Dopo il sì a Svezia e Finlandia nella Nato,Erdogan esige 33curdi Rabbia a Stoccolma,«trema la storia del p… - infoitinterno : Nasce la nuova Nato, potenziati i sistemi di difesa anche in Italia -