Pubblicità

ninotelia1 : RT @faro_atlantico: ???? Nasce il #NATO Innovation Fund Nel 2° giorno del #NATOSummit, 22 stati membri - tra cui #Italia ???? - approvano la… - PanizziMassimo : RT @faro_atlantico: ???? Nasce il #NATO Innovation Fund Nel 2° giorno del #NATOSummit, 22 stati membri - tra cui #Italia ???? - approvano la… - iconanews : Nasce fondo per l'innovazione Nato, vale 1 mld di euro - MatteraDanilo : RT @faro_atlantico: ???? Nasce il #NATO Innovation Fund Nel 2° giorno del #NATOSummit, 22 stati membri - tra cui #Italia ???? - approvano la… - faro_atlantico : ???? Nasce il #NATO Innovation Fund Nel 2° giorno del #NATOSummit, 22 stati membri - tra cui #Italia ???? - approvano… -

A Madridufficialmente ilper l'innovazione della Nato. Con un miliardo di euro di capitalizzazione, servirà a finanziare start - up e PMI ad alto contenuto tecnologico sul territorio dell'Alleanza.... avendo anche la possibilita' di investire in altri fondi di 'venture capital' di alto livello di tecnologia profonda che siano in linea con i tre obiettivi strategici del: cercare soluzioni ...(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - A Madrid nasce ufficialmente il fondo per l'innovazione della Nato. Con un miliardo di euro di capitalizzazione, servirà a finanziare start-up e PMI ad alto contenuto ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...