Napoli, un club di Serie A si inserisce per Ostigard: occhio alla beffa (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Torino prova a inserirsi tra Leo Ostigard e il Napoli. Il difensore ex Genoa vuole solo gli azzurri, ma il ds granata Vagnati prova a tentare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Torino prova a inserirsi tra Leoe il. Il difensore ex Genoa vuole solo gli azzurri, ma il ds granata Vagnati prova a tentare...

Pubblicità

capuanogio : #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccan… - Simplyciccio : RT @90ordnasselA: “Il Napoli vuole Correa. L’Inter chiede 30 mil ma l’intesa potrebbe trovarsi attorno ai 25. Si potrebbe lavorare sulla fo… - TheGreatOne1986 : RT @90ordnasselA: “Il Napoli vuole Correa. L’Inter chiede 30 mil ma l’intesa potrebbe trovarsi attorno ai 25. Si potrebbe lavorare sulla fo… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Mertens ai saluti, per il #Napoli spunta l'idea #Correa dall'#Inter. L'argentino potrebbe essere il nuovo attaccante, serv… - napolista : CorMez: il Chelsea su #Koulibaly, il Napoli potrebbe presentare un’importante offerta di rinnovo in ritiro Il club… -