Napoli | Tuchel vuole a tutti i Koulibaly | Chelsea pronto alla maxi offerta

Luxgraph : Tuchel chiama Rabiot, quanto chiede la Juve al Chelsea - sportli26181512 : 'Broja tra il ruolo di erede di Lukaku e la cessione: il West Ham ci prova': L'attaccante albanese di proprietà del… -

Calciomercato: Koulibaly non rinnova e potrebbe essere ceduto questa estate. Il Chelsea sarebbe pronto alla maxi offerta per il difensore Il Napoli e Kalidou Koulibaly non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, e così le voci di un possibile addio del difensore si fanno sempre più insistenti. La Juventus è a Torino contro il Sassuolo, il Napoli è ospite del Verona. Calciomercato Napoli, sirene dalla Premier League per Koulibaly e Lozano: il difensore piace al Chelsea, che cerca un centrale in grado di sostituire Rudiger.