Napoli, tabaccaio rubò gratta e vinci da 500mila euro: arriva la condanna

Arriva la condanna per il tabaccaio che rubò il gratta e vinci vincente a Napoli. Cinque anni di carcere e 3200 euro di multa: è questa la pena inflitta a Vincenzo Scutellaro che rubò il biglietto vincente a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, il 2 settembre 2021. Si è tenuta oggi l'udienza.

