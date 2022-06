Napoli: si riapre la pista Ostigard, è ballottaggio con Casale (Di giovedì 30 giugno 2022) Giuntoli al lavoro per rinforzare la difesa azzurra Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Tuanzebe, tornato in Inghilterra dopo l’anonima esperienza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 giugno 2022) Giuntoli al lavoro per rinforzare la difesa azzurra Ilè alla ricerca di un difensore per sostituire Tuanzebe, tornato in Inghilterra dopo l’anonima esperienza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

rep_napoli : Mostra d'Oltremare: riapre la piscina scoperta [aggiornamento delle 19:36] - Noibiancocelest : Calciomercato, il Napoli su Correa. Si riapre una speranza per Mertens - anteprima24 : ** #Giulia, 5 anni, in #Coma da tre settimane riapre gli occhi ascoltando la voce di Gigi ... **… - Turismo_Napoli : Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi a #Napoli A Napoli, la città delle 500 cupole, riapre la Chiesa della Sacra… - PietroSpirito1 : Il #Mite riapre la procedura per realizzare un #deposito di #GNL nel #porto di #Napoli. Non se ne parla. Meglio non… -