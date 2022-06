Napoli | ruba ‘gratta e vinci’ da 500mila euro | condannato a 5 anni

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ statoa 5di reclusione e al pagamento di 3.200di multa Gaetano Scutellaro, il 58enne accusato di averto un “gratta e vinci” daad una anziana lo scorso settembre a. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La richiesta della Procura era di 6di carcere e una multa da 5mila. Scutellaro, ex marito della titolare della tabaccheria di via Materdei nella quale fu acquistato il biglietto vincente, ha portato via il “gratta e vinci” a una donna di 69e ha fatto perdere le sue tracce, per poi essere arrestato all’aeroporto di Fiumicino prima di salire su un aereo diretto a Tenerife. Comportamenti ...

... il 58enne accusato di aver sottratto un "Gratta e Vinci" da 500mila euro a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a, il 2 settembre 2021. La sentenza è giunta al termine di un ...