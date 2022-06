Napoli, ruba 'gratta e vinci' da 500mila euro: condannato a 5 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Napoli, 30 giu. (Adnkronos) - E' stato condannato a 5 anni di reclusione e al pagamento di 3.200 euro di multa Gaetano Scutellaro, il 58enne accusato di aver rubato un "gratta e vinci" da 500mila euro ad una anziana lo scorso settembre a Napoli. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La richiesta della Procura era di 6 anni di carcere e una multa da 5mila euro. Scutellaro, ex marito della titolare della tabaccheria di via Materdei nella quale fu acquistato il biglietto vincente, ha portato via il "gratta e vinci" a una donna di 69 anni e ha fatto perdere le sue tracce, per poi essere ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022), 30 giu. (Adnkronos) - E' statoa 5di reclusione e al pagamento di 3.200di multa Gaetano Scutellaro, il 58enne accusato di averto un "" daad una anziana lo scorso settembre a. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La richiesta della Procura era di 6di carcere e una multa da 5mila. Scutellaro, ex marito della titolare della tabaccheria di via Materdei nella quale fu acquistato il biglietto vincente, ha portato via il "" a una donna di 69e ha fatto perdere le sue tracce, per poi essere ...

