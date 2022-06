Napoli, lega il cane al palo e scappa via: la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza (Di giovedì 30 giugno 2022) Le telecamere di sorveglianza montate su un strada di Cercola, in provincia di Napoli, hanno ripreso una donna mentre abbandonava una cane legandolo a un palo. Nelle filmato, condiviso dal consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, si vede la donna avvicinarsi al palo e guardarsi intorno per accertarsi di non essere osservata. Dopo qualche secondo lega il cane al palo e scappa via mentre l’animale di agita e cerca di liberarsi. “Abbiamo denunciato alle Autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni – ha commentato Borrelli – Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Ledimontate su un strada di Cercola, in provincia di, hanno ripreso una donna mentre abbandonava unandolo a un. Nelle filmato, condiviso dal consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, si vede la donna avvicinarsi ale guardarsi intorno per accertarsi di non essere osservata. Dopo qualche secondoilalvia mentre l’animale di agita e cerca di liberarsi. “Abbiamo denunciato alle Autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni – ha commentato Borrelli – Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o ...

