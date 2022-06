Napoli, Casale dice no al Monza: vuole l'azzurro, nuovi contatti tra Giuntoli e l'agente. (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Napoli è alla ricerca di un quarto difensore per completare il reparto arretrato. I due giocatori in pole sono Ostigard del Brighton... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilè alla ricerca di un quarto difensore per completare il reparto arretrato. I due giocatori in pole sono Ostigard del Brighton...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - LALAZIOMIA : Napoli, Casale dice no al Monza: vuole l'azzurro, nuovi contatti tra Giuntoli e l'agente. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, nuovi contatti per Casale, Ostigard vuole solo gli azzurri - napolista : Repubblica: #Casale ha rifiutato il #Monza, aspetta il #Napoli o la #Lazio #Giuntoli nelle ultime ore ha intensifi… - _SiGonfiaLaRete : Contatti in corso tra #Napoli e #Casale. Il punto della situazione su #Ostigard -