Napoli, anche il Monza pensa a Gaetano (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutti pazzi per Gianluca Gaetano: dopo Torino, Udinese, Lecce e Sassuolo, riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, anche il Monza ha messo gli... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutti pazzi per Gianluca: dopo Torino, Udinese, Lecce e Sassuolo, riferisce Il Corriere del Mezzogiorno,ilha messo gli...

Pubblicità

annatrieste : Da stasera a mezzanotte via da Napoli come uno qualsiasi. Uno qualsiasi. Anche se è il top scorer di tutti i temp… - annatrieste : Non so se #Koulibaly andrà via da Napoli, quello che so è che pochi prima di lui hanno centrato il punto: Napoli è… - mick_napoli_ : RT @AE_Italia: ?? Stop all’uccisione dei pulcini maschi! Grazie al lavoro di @FrancescaGaliz3 e Animal Equality arriva il via libera anche… - OCardinal17 : Ai giocatori chiede di tagliarsi l'ingaggio per restare al Napoli ma quando li vende ci vende anche e calzini - aairedised : RT @amicagenialebot: 'Guardami finché non mi addormento. Guardami sempre, anche quando te ne vai da Napoli. Così so che mi vedi e sto tranq… -