(Di giovedì 30 giugno 2022) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - “Con Heritage Preservation Lab, un nuovo settore specialistico dedicato al Restauro e alla Conservazione, stiamo sviluppando un grande progetto di formazione del quale faranno parte i più grandi restauratori mondiali, che utilizzano. La nostra mission è unire le sinergie e le esperienze per dare futuro al nostro Patrimonio Mondiale, pertanto sono sempre più necessarie figure tecniche vocate alla sperimentazione e all'utilizzo delle nuove tecnologie, nella conservazione e la sicurezza deiartistici. Vi è la necessità di un'alta formazione professionale al passo con i tempi che certamente darà ampi spazi di inserimento professionale”. A dirlo Sabrina, Presidente del laboratorio di ricerca in nanotecnologia "4ward 360", dopo aver ricevuto il “Premio Arte e Cultura Villa Sormani” a ...

Pubblicità

italiaserait : Nanotecnologie su Beni culturali, premiata Zuccalà - fisco24_info : Nanotecnologie su Beni culturali, premiata Zuccalà: (Adnkronos) - “Con Heritage Preservation Lab, un nuovo settore… - ledicoladelsud : Nanotecnologie su Beni culturali, premiata Zuccalà - StraNotizie : Nanotecnologie su Beni culturali, premiata Zuccalà - LocalPage3 : Nanotecnologie su Beni culturali, premiata Zuccalà -

Il Sannio Quotidiano

... Governo, Palazzo Chigi, Camera Deputati, quale massima espressione governativa per quanto riguarda iCulturali e lo sviluppo dell'innovazione per descrivere le potenzialità delle...Dopo la serie di scandali della malaccoglienza con gli illeciti criminali nella fornitura die ... l'Intelligenza artificiale, la robotica, lee le biotecnologie", spiega l'on. ... Nanotecnologie su Beni culturali, premiata Zuccalà Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - “Con Heritage Preservation Lab, un nuovo settore specialistico dedicato al Restauro e alla Conservazione, stiamo ...Palermo, 24 giu. “L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica ...