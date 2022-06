Musica: Monza, da domani e per tutti i venerdì di luglio concerti gratuiti a Villa Reale (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia prosegue i suoi investimenti sulla Villa e il Parco Reale di Monza. In particolare sull'aspetto culturale dove, già in passato, aveva contribuito alla realizzazione di numerosi eventi durante le festività natalizie. Ora con il periodo estivo arriva una rassegna Musicale che ha come protagonista, ogni venerdì di luglio, l'orchestra dei Pomeriggi Musicali. Sarà offerto un cartellone ricco che copre un vasto arco della storia della Musica europea, proponendo diversi generi. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Si parte domani, venerdì 1 luglio alle ore 20.15, con i classici della canzone francese (Aznavour), della bossa nova brasiliana (Jobim) e del tango ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia prosegue i suoi investimenti sullae il Parcodi. In particolare sull'aspetto culturale dove, già in passato, aveva contribuito alla realizzazione di numerosi eventi durante le festività natalizie. Ora con il periodo estivo arriva una rassegnale che ha come protagonista, ognidi, l'orchestra dei Pomeriggili. Sarà offerto un cartellone ricco che copre un vasto arco della storia dellaeuropea, proponendo diversi generi. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Si partealle ore 20.15, con i classici della canzone francese (Aznavour), della bossa nova brasiliana (Jobim) e del tango ...

Lgiova66 : RT @rixasala: Questa sera è festa a Monza! (ovviamente appena è partita la musica da balera siamo rimasti solo noi giovani) #pilottosin… - rixasala : Questa sera è festa a Monza! (ovviamente appena è partita la musica da balera siamo rimasti solo noi giovani)… - monza_girl : @roberta5995 Sinceramente a me neanche interessa di questa storia?? io seguo emma per la musica e basta logicamente… - Giorno_Monza : Sfida a colpi di musica e aperitivi per Bocca e Bosio - Giorno_Monza : Musica, giochi, animazione, cibo In paese scatta la Notte Bianca -