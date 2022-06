'Musica e Parole 2022', il Parco Archeologico di Paestum teatro di concerti: Vecchioni, Capossela, Malika Ayane e tanti altri (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Parco Archeologico di Paestum e Velia , siti UNESCO dal 1998, si prepara a riaprire le porte delle due aree archeologiche in orario serale, nell'ambito del Piano di valorizzazione 2022 del ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildie Velia , siti UNESCO dal 1998, si prepara a riaprire le porte delle due aree archeologiche in orario serale, nell'ambito del Piano di valorizzazionedel ...

Pubblicità

chetempochefa : Quando feci io maturità non sapevo a chi dirlo, oggi invece mio nipote Filippo ha fatto l'esame e mi ha detto: nonn… - AuriRizzo : RT @Vink901: E quindi 'I giocatori seguono più i procuratori che la maglia' è una frase riferita a Raiola e non ad Antun. Tra l'altro Arri… - Rimma_STR : RT @JwbBdfFJ7npWQAd: @Fanclub_phoenix DIMASH OKAY ON YOUTUBE @dimash_official #Dimash_Okay #FlyAway #BeWithMe #ArtistOnTwitter Il mond… - MikiG78 : RT @Vink901: E quindi 'I giocatori seguono più i procuratori che la maglia' è una frase riferita a Raiola e non ad Antun. Tra l'altro Arri… - helenvwv : RT @JwbBdfFJ7npWQAd: @Fanclub_phoenix DIMASH OKAY ON YOUTUBE @dimash_official #Dimash_Okay #FlyAway #BeWithMe #ArtistOnTwitter Il mond… -