Musica, birra e spettacoli: due giorni di festeggiamenti con “Aranova in festa–Street & Beer” (Di giovedì 30 giugno 2022) Fiumicino – “Anche Aranova torna a festeggiare, grazie alla manifestazione organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune dal titolo ‘Aranova in festa – Street & Beer’, che si svolgerà domani 1 luglio e sabato 2 luglio in via Michele Rosi, tra la parrocchia Nostra Signora di Fatima e il centro commerciale La Tartaruga”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è il consigliere comunale Stefano Calcaterra. “Dopo due lunghi anni di pandemia – spiega Calcaterra – e grazie all’impegno della nuova proloco di Aranova, guidata dalla Presidente Erika Serafini, i residenti della località avranno modo di trascorrere due serate tra Musica, spettacoli per bambini, sport ed enogastronomia. Quando le realtà locali fanno rete tra loro, in collaborazione con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Fiumicino – “Anchetorna a festeggiare, grazie alla manifestazione organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune dal titolo ‘in festa – Street’, che si svolgerà domani 1 luglio e sabato 2 luglio in via Michele Rosi, tra la parrocchia Nostra Signora di Fatima e il centro commerciale La Tartaruga”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è il consigliere comunale Stefano Calcaterra. “Dopo due lunghi anni di pandemia – spiega Calcaterra – e grazie all’impegno della nuova proloco di, guidata dalla Presidente Erika Serafini, i residenti della località avranno modo di trascorrere due serate traper bambini, sport ed enogastronomia. Quando le realtà locali fanno rete tra loro, in collaborazione con ...

