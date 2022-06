“Multa di 500 euro a chi discrimina le persone Lgbt”, la proposta a Valnegra (Di giovedì 30 giugno 2022) Valnegra. La proposta è sulla scrivania del sindaco Enzo Milesi: “Credo che ne discuteremo nel prossimo Consiglio comunale e la valuteremo con molta attenzione”, si limita a commentare per adesso. “Tra le parti c’è molta collaborazione, siamo fiduciosi”, aggiunge Andrea Viscardi, consigliere di minoranza del partito Lgbt+, che all’amministrazione del Comune di Valnegra, 200 abitanti in alta Valle Brembana, ha sottoposto la stessa delibera approvata nei giorni scorsi a Morterone, in provincia di Lecco, contro la “discriminazione e la violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”. In pratica, per chiunque dichiara o compie azioni discriminatorie verso le persone gay, lesbiche, bisessuali e trans nel territorio o ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022). Laè sulla scrivania del sindaco Enzo Milesi: “Credo che ne discuteremo nel prossimo Consiglio comunale e la valuteremo con molta attenzione”, si limita a commentare per adesso. “Tra le parti c’è molta collaborazione, siamo fiduciosi”, aggiunge Andrea Viscardi, consigliere di minoranza del partito+, che all’amministrazione del Comune di, 200 abitanti in alta Valle Brembana, ha sottoposto la stessa delibera approvata nei giorni scorsi a Morterone, in provincia di Lecco, contro la “zione e la violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”. In pratica, per chiunque dichiara o compie azionitorie verso legay, lesbiche, bisessuali e trans nel territorio o ...

