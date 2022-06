Multa a chi offende gli Lgbt, a Monterone (LC) vige già il Ddl Zan. Con il sì del centrodestra (Di giovedì 30 giugno 2022) Lecco, 30 giu — Nel Comune più piccolo d’Italia — con una popolazione di 30 abitanti — chi discrimina o fa dichiarazioni offensive verso persone gay, lesbiche, transessuali, bisessuali sia di persona che sui social collegati all’amministrazione dovrà pagare una Multa di 500 euro. Il ddl Zan è ancora un sogno nel cassetto dei gendarmi Lgbt, ma al comune di Monterone (Lecco) se ne fregano: si sono portati avanti con il lavoro, nella speranzosa attesa che la proposta di legge contro l’omotransfobia venga approvata. Monterone, Multa di 500 euro per chi offende i gay La delibera è stata proposta dall’assessore Andrea Grassi del partito Gay Lgbt+. «Dove non arriva lo Stato, col Parlamento che ha bocciato la legge Zan, arriviamo noi», esulta Grassi. «Sono molto contento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Lecco, 30 giu — Nel Comune più piccolo d’Italia — con una popolazione di 30 abitanti — chi discrimina o fa dichiarazioni offensive verso persone gay, lesbiche, transessuali, bisessuali sia di persona che sui social collegati all’amministrazione dovrà pagare unadi 500 euro. Il ddl Zan è ancora un sogno nel cassetto dei gendarmi, ma al comune di(Lecco) se ne fregano: si sono portati avanti con il lavoro, nella speranzosa attesa che la proposta di legge contro l’omotransfobia venga approvata.di 500 euro per chii gay La delibera è stata proposta dall’assessore Andrea Grassi del partito Gay+. «Dove non arriva lo Stato, col Parlamento che ha bocciato la legge Zan, arriviamo noi», esulta Grassi. «Sono molto contento ...

