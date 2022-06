Mugello, un motociclista è morto sulla storica pista: Davide Longhi aveva 35 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) sulla pista del Mugello, in Toscana, un motociclista è morto durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia del prossimo fine settimana, a causa delle ferite riportate in seguito a un ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022)del, in Toscana, undurante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia del prossimo fine settimana, a causa delle ferite riportate in seguito a un ...

