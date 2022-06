Pubblicità

Agenzia ANSA

La Russia ha convocato l'ambasciatore britannico ain seguito alle parole del primo ministro Boris Johnson sul presidente russo Vladimir Putin. L'ambasciatrice britannica aè stata convocata oggi al ministero degli Esteri russo che ha protestato per le osservazioni "maleducate" del primo ministro Boris Johnson sul presidente Vladimir Putin, ha affermato la ...Non fa eccezione Mario Draghi, che nel primo pomeriggiola stampa all'interno della Fiera di Madrid soprattutto per affrontare le vicende italiane, così delicate da richiedere la partenza ... Mosca convoca l'ambasciatore Gb dopo le parole di Johnson - Ultima Ora L'ambasciatrice britannica a Mosca è stata convocata oggi al ministero degli Esteri russo che ha protestato per le osservazioni «maleducate» del primo ministro Boris Johnson sul presidente Vladimir Pu ...La Russia ha convocato l'ambasciatore britannico a Mosca in seguito alle parole del primo ministro Boris Johnson sul presidente russo Vladimir Putin. (ANSA) ...