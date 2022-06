Morti sul lavoro in Italia: la diminuzione è solo apparente. Crescono del 166% (Di giovedì 30 giugno 2022) MESTRE – “Il decremento della mortalità rispetto al 2021 sembrerebbe un dato importante e confortante (-16 %), ma tale variazione è fortemente “contaminata” dalla quasi totale assenza dei decessi per Covid nel 2022 rispetto al 2021: lo scorso anno infatti, nel primo quadrimestre, gli infortuni mortali per Covid erano 210 su 306. Quest’anno sono solo 6 su 261. Ciò significa che gli infortuni mortali “non Covid” sono passati dai 96 del 2021 ai 255 del 2022, con un eclatante e drammatico incremento del 166%. Questo dato, stimato e non preciso a causa delle modalità con cui vengono realizzate le statistiche e validati i dati, evidenzia la rilevante differenza del peso del fenomeno Covid tra il 2021 e 2022, spiegando la diminuzione degli infortuni mortali di quest’anno. E, intanto, sono 364 i lavoratori che hanno perso la vita da Nord a Sud ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 giugno 2022) MESTRE – “Il decremento della mortalità rispetto al 2021 sembrerebbe un dato importante e confortante (-16 %), ma tale variazione è fortemente “contaminata” dalla quasi totale assenza dei decessi per Covid nel 2022 rispetto al 2021: lo scorso anno infatti, nel primo quadrimestre, gli infortuni mortali per Covid erano 210 su 306. Quest’anno sono6 su 261. Ciò significa che gli infortuni mortali “non Covid” sono passati dai 96 del 2021 ai 255 del 2022, con un eclatante e drammatico incremento del. Questo dato, stimato e non preciso a causa delle modalità con cui vengono realizzate le statistiche e validati i dati, evidenzia la rilevante differenza del peso del fenomeno Covid tra il 2021 e 2022, spiegando ladegli infortuni mortali di quest’anno. E, intanto, sono 364 i lavoratori che hanno perso la vita da Nord a Sud ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : e dei veri alfieri della civiltà. Non ho mai visto negli ultimi vent’anni sostenere le ragioni di una sola (dico 1)… - fanpage : Donato Matri è morto ieri a Lecce dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile. Aveva 72 anni. In I… - _Nico_Piro_ : che alla fine si potrebbe arrivare ad una mediazione equivalente a quella che si sarebbe potuta ottenere tre anni e… - Lopinionista : Morti sul lavoro in Italia: la diminuzione è solo apparente. Crescono del 166% - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: “Il decremento della mortalità rispetto al 2021 sembrerebbe un dato importante e confortante (-16 ... . #attualitàmil… -