Morti e infortuni sul lavoro: così l'Italia aiuta i lavoratori (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – Dall'inizio del 2022 si sono registrati incrementi generalizzati di infortuni su lavoro in quasi tutti i settori produttivi. I dati dell'Inail segnalano che, nel periodo che va da gennaio a maggio di quest'anno, le denunce di infortunio sul lavoro sono state nel complesso 323.806, andando a toccare un aumento del 47,7% e per quanto riguarda le Morti bianche, solamente nei primi cinque mesi dell'anno, sono stati denunciati 364 decessi. L'incremento degli infortuni rispetto all'anno passato si è registrato sui 290.283 casi del 2022 (194.280 nel 2021), con un aumento del 49,4%, la tendenza ha abbracciato anche gli infortuni in itinere, occorsi nel tragitto di andata e ritorno dal posto di lavoro, attestati a 33.523 casi, registrando un ...

