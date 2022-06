Mondiali nuoto | oro a Dario Verani nella 25 km con una straordinaria volata

(Di giovedì 30 giugno 2022)ha conquistato la medaglia d'oro25 chilometri in acque libere aididi Budapest, in Ungheria. Il 27enne livornese ha percorso la distanza in 5 ore, 2 minuti e 22 ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - Eurosport_IT : ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11):… - Emyli009 : RT @secesecs: Il DOMINIO del nuoto ???? ai mondiali di #Budapest2022: ?? ?? Martinenghi 100 e 50?? ?? Staffetta 4x100sl ?? e WR Ceccon 100 dorso ??… - swami_seven : RT @Eurosport_IT: ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11): https://t.c… -

Dario Verani ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 chilometri in acque libere aididi Budapest, in Ungheria. Il 27enne livornese ha percorso la distanza in 5 ore, 2 minuti e 22 secondi, chiudendo con una straordinaria volata negli ultimi cento metri davanti al ...Verani entra nella leggenda deldi gran fondo vincendo la maratona delle acque libere. Il ... Poi Valerio Cleri che dominò le onde di fronte al percorso di Ostia neidel 2009. Martina ...Dario Verani ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 chilometri in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria. Il 27enne livornese ha percorso la distanza in 5 ore, 2 minuti ...Poi Valerio Cleri che dominò le onde di fronte al percorso di Ostia nei mondiali del 2009 – Verani entra nella leggenda del Nuoto di gran fondo vincendo la maratona delle acque libere. Il ventisettenn ...