Mondiali nuoto | l' oro di Verani luccica nella 25 km Tocci | che peccato!

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - Eurosport_IT : ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11):… - beppepiovani : RT @Eurosport_IT: Mood di questi Mondiali di nuoto ???????? #FINABudapest2022 | #Budapest2022 | #Verani | #Paltrinieri - damianomattana : Da ex nuotatore, spero con tutto il cuore che le imprese di #Paltrinieri e compagni restituiscano al nuoto la giust… -

Verani ha conquistato la medaglia d'oro nella prova più lunga del programma delai Campionati, la 25 km in acque libere . Il 27enne azzurro di Cecina, portacolori dell'Esercito, ha concluso la massacrante prova in 5 ore 02'21"50 precedendo allo sprint il francese ...Leggi i commenti: tutte le notizie 30 giugno 2022Verani ha conquistato la medaglia d’oro nella prova più lunga del programma del nuoto ai Campionati mondiali, la 25 km in acque libere . Il 27enne azzurro ...Giovanni Tocci è decimo nella finale dal metro, che chiude la quinta dei Mondiali alla Duna. Il 26enne calabrese - tesserato per Esercito, seguito dal direttore tecnico Oscar Bertone e da Lyubov Barsu ...