Mondiali di nuoto | pazzesca Italia | Verani è oro nella 25 km E il medagliere è da sogno

Roma, 30 giu – Italia sempre più da impazzire ai Mondiali di nuoto. Nel Lupa Lake di Budapest, Dario Verani conquista un oro storico nella 25 km di fondo, dopo oltre 5 ore di gare. Uno dei compagni di allenamento di Gregorio Paltrinieri, dimostra che gli atleti azzurri sono capaci di imprese memorabili. Verani ha bruciato il francese Axel Reymond (argento) e l'ungherese Peter Galics (bronzo). "Devo essere sincero da inizio anno pensavamo di potercela fare, ma ora mi sembra di vivere un sogno, mi sento in cielo", ha detto Verani ai microfoni della Rai. Di sicuro è sul più alto gradino del podio, sopra tutti e sopra tutto. "Non mi sono accontentato – ha dichiarato ancora l'atleta Italiano – una volta che ci sono dovevo approfittare"

