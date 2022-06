MISTERO A SAINT TROPEZ | da oggi al cinema

(Di giovedì 30 giugno 2022) E’ stata rilasciata una clip di, la spassosa slapstick comedy diretta da Nicolas Benamou in arrivo neiitaliani il 30 giugno. Di cosa parla “”? Ambientato nella lussuosa “french riviera” dei primi anni ’70,è una commedia tutta da ridere, ricca di equivoci e gag esilaranti interpretati da un cast eccezionale che riunisce le più grandi stelle della commedia francese, tra cui un brillante Benoît Poelvoorde, già amato per la sua magistrale interpretazione di un irascibile Padreterno nel campione d’incassi Dio esiste e vive a Bruxelles. Christian Clavier Christian Clavier, talento della risata che ha raggiunto la fama intenzionale grazie ...

Pubblicità

sentieriselvagg : In sala da oggi la nuova commedia investigativa francese diretta da Nicolas Benamou con Gérard Depardieu e Christia… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: HOT CORN WEEKLY | Il nuovo numero del nostro magazine digitale, che racconta #MisteroaSaintTropez di Nicolas Benamou con C… - tuttoteKit : Mistero a Saint-Tropez: ecco la clip esclusiva #GérardDepardieu #MisteroASainttropez #NicolasBenamou #tuttotek - TheHotCorn_ : HOT CORN WEEKLY | Il nuovo numero del nostro magazine digitale, che racconta #MisteroaSaintTropez di Nicolas Benamo… - mymovies : Mistero a Saint Tropez, tra commedia e polar, Christian Clavier ripropone il suo repertorio comico. Da oggi al cine… -

... il protagonista di questa pellicola estiva, che descriveremo estensivamente nella nostra recensione di- Tropez , non potrà fare a meno di far viaggiare la mente verso le magiche ...Il franceseTropez , commedia "giallo" in stile La pantera rosa con Christian Clavier e Benoît Poelvoorde. Poi c'è Gold con Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes e Andreas Sobik. Due ...Mistero a Saint-Tropez è una commedia investigativa francese con un cast d'eccezione che strizza l'occhio a La pantera rosa. Tante gag e poca suspence.GIOVEDÌ 30 GIUGNO 16,00 – PRIVERNO (LT) – Museo Archeologico – Il Pan de liAngeli, visita guidata 17,00 – LATINA – Corte del PALAZZO M, C.so della Repubblica – festeggiamenti per i 90 anni della posa ...