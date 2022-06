Misericordia | la festa continua ' Andremo avanti tutto l' anno' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 30 giugno 2022)no i festeggiamenti per i trecentocinquanta anni delladi Uzzano. La confraternita nel suo programma estivo ha organizzato un raduno di lambrette d' epoca che ha visto un discreto ...

Misericordia in festa per Signori Ha vinto il premio 'Pavoncella' - Misericordia, la festa continua 'Andremo avanti tutto l'anno'

Il governatore della associazione Luca Pucci ha commentato: " 350 anni per lasono un traguardo importante, negli ultimi quaranta anni l' abbiamo riportata sulla strada principale ...Ecco perché ladi oggi è ladi un uomo che ha le "chiavi", nel senso che la sua fede è ...che ci "sciolga" da ciò che ci tiene in schiavitù e impedisce la vita (questa è la). ... Misericordia, la festa continua "Andremo avanti tutto l’anno" Continuano i festeggiamenti per i trecentocinquanta anni della Misericordia di Uzzano. La confraternita nel suo programma estivo ha organizzato un raduno di lambrette d’ epoca che ha visto un discreto ...Ilaria Signori, governatrice della Misericordia di Agliana e consigliera nazionale della Confederazione delle Misericordie, è la vincitrice del premio nazionale "Pavoncella alla creatività femminile", ...