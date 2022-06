(Di giovedì 30 giugno 2022) Il 2021/22 resterà per sempre nella mente e nel cuore di Fabio. È stata la stagione in cui il mondo del calcio, al di...

... ovviamente la Cremonese che sarebbe ben felice di confermarlo nella rosa, poi Torino, Sassuolo, Udinese, Lecce e, ultima in ordine cronologico, ilche ha già chiesto Fabioalla ...Dopo RANOCCHIA e CRAGNO , il, che ha avuto risposta negativa dalla Juve per, vuole mettere a segno altri cinque colpi: due sono vicini, ovvero SENSI e il cagliaritano CARBONI , poi ... Miretti, il Monza insiste: dopo la doppia maturità la Juve decide Calciomercato Napoli News: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulla sessione estiva della società partenopea, oggi giovedì 30 giugno.I giovani centrocampisti bianconeri più promettenti si giocheranno quest’estate la conferma in rosa: tenerli tutti sarebbe controproducente per la loro crescita ...