Ministero Giustizia, Confintesa “Stabilizzare anche 358 ex militari” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'approvazione del decreto-legge contenente misure urgenti per l'attuazione del PNRR prevede, tra l'altro, la stabilizzazione, senza ulteriore concorso, di 1200 operatori giudiziari in servizio presso il Ministero della Giustizia, assunti a tempo determinato, lasciando fuori solo 358 ex militari, ovvero lavoratori in servizio presso il medesimo dicastero, con la stessa mansione, la stessa qualifica e vincitori del medesimo concorso, ai quali non verrebbero riconosciuti alcuni requisiti”. Lo dice Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa FP, parlando di “ennesima inGiustizia”.Per Confintesa non si può “sottovalutare nè dimenticare le migliaia di lavoratori già in servizio come ausiliari che per l'inerzia dell'Amministrazione non hanno avuto alcuna possibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'approvazione del decreto-legge contenente misure urgenti per l'attuazione del PNRR prevede, tra l'altro, la stabilizzazione, senza ulteriore concorso, di 1200 operatori giudiziari in servizio presso ildella, assunti a tempo determinato, lasciando fuori solo 358 ex, ovvero lavoratori in servizio presso il medesimo dicastero, con la stessa mansione, la stessa qualifica e vincitori del medesimo concorso, ai quali non verrebbero riconosciuti alcuni requisiti”. Lo dice Claudia Ratti, segretario generale diFP, parlando di “ennesima in”.Pernon si può “sottovalutare nè dimenticare le migliaia di lavoratori già in servizio come ausiliari che per l'inerzia dell'Amministrazione non hanno avuto alcuna possibilità ...

