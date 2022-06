Milano: ordinanza su arresti Gdf, 'truffa all'Inps con sussidi Covid' (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Devono rispondere anche di truffa aggravata all'Inps alcuni degli indagati delle due inchieste di Milano e Pavia che hanno portato a 14 misure cautelari e al sequestro di oltre 33 milioni di euro per reati fallimentari nel settore dell'autotrasporto. In particolare nell'ordinanza firmata dal gip di Pavia Maria Cristina Lapi emerge come 35 lavoratori di una srl finita nell'inchiesta "hanno percepito la cassa integrazione in deroga nel periodo compreso tra marzo e ottobre del 2020 (fino cioè alla messa in liquidazione della società), per un ammontare complessivo erogato pari a 223.160,72 euro", nonostante "29 dipendenti della medesima società, su 32 sentiti a sommarie informazioni, hanno prestato attività lavorativa per tutta la fase pandemica,, anche durante il periodo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022), 30 giu. (Adnkronos) - Devono rispondere anche diaggravata all'alcuni degli indagati delle due inchieste die Pavia che hanno portato a 14 misure cautelari e al sequestro di oltre 33 milioni di euro per reati fallimentari nel settore dell'autotrasporto. In particolare nell'firmata dal gip di Pavia Maria Cristina Lapi emerge come 35 lavoratori di una srl finita nell'inchiesta "hanno percepito la cassa integrazione in deroga nel periodo compreso tra marzo e ottobre del 2020 (fino cioè alla messa in liquidazione della società), per un ammontare complessivo erogato pari a 223.160,72 euro", nonostante "29 dipendenti della medesima società, su 32 sentiti a sommarie informazioni, hanno prestato attività lavorativa per tutta la fase pandemica,, anche durante il periodo di ...

Pubblicità

TV7Benevento : Milano: ordinanza su arresti Gdf, 'truffa all'Inps con sussidi Covid' - - AvvChierichetti : #ABUSOEDILIZIO per individuare il responsabile non proprietario servono le prove. L'ordinanza di demolizione è suff… - RossellaPirillo : RT @initlabor: IN VIRTÙ DELL'ORDINANZA DI BEPPE SALA, IN MATTINATA SONO STATE SPENTE TUTTE LE FONTANE A MILANO, COMPRESA QUELLA DI PIAZZA C… - marialetiziama9 : RT @initlabor: IN VIRTÙ DELL'ORDINANZA DI BEPPE SALA, IN MATTINATA SONO STATE SPENTE TUTTE LE FONTANE A MILANO, COMPRESA QUELLA DI PIAZZA C… - Carlo96446381 : @FrankFaina77 leggiti tutte le puttanate -