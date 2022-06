Milano: al via da domani piano caldo, si potranno chiedere pasti a domicilio e assistenza (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu.(Adnkronos) - Fornire assistenza a chi rimane in città e può trovarsi in difficoltà a causa della solitudine o delle alte temperature. Con questo obiettivo torna anche quest'estate il piano caldo de lComune di Milano che prende il via da domani, venerdì 1 luglio, con una serie di servizi dedicati agli anziani e alle persone in difficoltà. Fino al 31 agosto, chiamando il contact center comunale 020202, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, sarà possibile richiedere l'attivazione di alcune prestazioni di assistenza domiciliare, tra cui la consegna dei pasti a domicilio e il sostegno per l'igiene personale e della casa. Gli operatori possono inoltre fornire un supporto telefonico relazionale e provvedono ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022), 30 giu.(Adnkronos) - Fornirea chi rimane in città e può trovarsi in difficoltà a causa della solitudine o delle alte temperature. Con questo obiettivo torna anche quest'estate ilde lComune diche prende il via da, venerdì 1 luglio, con una serie di servizi dedicati agli anziani e alle persone in difficoltà. Fino al 31 agosto, chiamando il contact center comunale 020202, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, sarà possibile ril'attivazione di alcune prestazioni didomiciliare, tra cui la consegna deie il sostegno per l'igiene personale e della casa. Gli operatori possono inoltre fornire un supporto telefonico relazionale e provvedono ...

FBiasin : Camano (agente #Lautaro): “Lautaro e #Lukaku sono legati. Indossare questa maglia non è da tutti, è una cosa grande… - GoalItalia : E' andato via da Re di Milano ?? #Lukaku è tornato per provare a riprendersi il suo regno ????? - rtl1025 : ?? E' morto all'ospedale Niguarda di #Milano, dove era ricoverato in gravi condizioni, il 59enne colpito dal cestel… - lorenzo10469500 : Il calo di Milano è sul 2% - - milanomagazine : Il 24 giugno 2022, al Talent Garden di via Calabiana, gli studenti di Istituto Secoli sono tornati a calcare la pas… -