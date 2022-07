Milan, Sacchi: 'Ha vinto l'etica del collettivo' (Di giovedì 30 giugno 2022) "Spero che si prendano giocatori bravi e che i bilanci non vadano in rosso. Vincere con i debiti è un po' come barare". La vittoria dello scudetto "ha dimostrate che le idee, il gioco, l'etica del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Spero che si prendano giocatori bravi e che i bilanci non vadano in rosso. Vincere con i debiti è un po' come barare". La vittoria dello scudetto "ha dimostrate che le idee, il gioco, l'del ...

Pubblicità

chiaramilanista : @PoliSacramento1 @AlekmeH @giovannibrenteg @mweilx @salvo_costadura È il destino che ha più fantasia di noi e che h… - ILPep90 : Il mio primo Milan aveva come Mister il grande Fabio Capello, che continuò a farci vincere dopo l'addio di Sacchi,… - marcoferrettix : @GiokerMusso @calciomercatoit @eleonora_trotta Alla domanda 'se ti infortuni?' Io avrei risposto: per questo voglia… - SirMaudit : @Clauzinho3 @LaVenadeDeRossi Con tutto che finché non c’è la firma zaniolo è della Roma, la volontà del giocatore l… - MatteoTamburin4 : RT @GiokerMusso: ?? Arrigo #Sacchi alla domanda di @calciomercatoit: 'Come può rispondere il #Milan al colpo dell’#Inter con #Lukaku? Giocan… -