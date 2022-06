Milan-Maldini avanti insieme per almeno 2 anni Dopo la firma | adesso c'è anche l'annuncio

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - MaSte92_ : RT @MilanNewsit: Paolo #Maldini all’uscita da Casa #Milan: “Abbiamo rinnovato, sono felice anche se non si vede. Siamo un po’ in ritardo, m… - RossoneroKonic : RT @LucaManinetti: CI SIAMO!!! #Milan ????? #Maldini: 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato!' -

Tra poco il servizio completo 18.30 - Ora ci siamo,rinnova con il: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Direttore dell'Area Tecnica ha accettato l'offerta, a breve l'...Così l'ex allenatore della Nazionale e del, Arrigo Sacchi, ha commentato il trionfo in ... Sul rinnovo del contratto del dte del ds Massara ha aggiunto: "È impensabile che Paolo, dopo ...Il Milan ha vinto col collettivo e il collettivo ... Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, ...(ANSA) - RIMINI, 30 GIU - 'Spero che si prendano giocatori bravi e che i bilanci non vadano in rosso. Vincere con i debiti è un po' come barare'.