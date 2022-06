Milan LIVE | presentata l'ultima offerta per il rinnovo di Maldini | valutazioni in corso | ma la firma arriverà Massara lascia Casa Milan

Pubblicità

Livia_DiGioia : RT @BisInterista: Live Casa Milan: Massara ha starnutito sulla pagina numero 12 del contratto. Si attende stampa di nuovo documento. - AAhmtj : @battitomilan7 Dicono che Massara sia partito per Rimini, mentre dal Milan avevano detto che le firme dovevano arri… - doppiamilza : RT @BisInterista: Live Casa Milan: Massara ha starnutito sulla pagina numero 12 del contratto. Si attende stampa di nuovo documento. - pino_nostro : RT @daviderl17: Live Casa Milan, non ci posso credere - giaaan_9 : RT @GioMat86: Live da Casa Milan. Direi che ci siamo quasi… ??????????????????????? -

MilanLive.it

Casa(foto Calciomercato.it)Vi avevamo raccontato come la giornata di ieri non avesse ancora prodotto la fumata bianca per il futuro di Maldini e Massara. Filtra comunque ottimismo dalla ...... NEWS E TRATTATIVEROMELU LUKAKU (INTER) dal Chelsea La grande operazione di queste prime ... Da agosto a gennaio la parentesi al, sempre in prestito Vai alla Fotogallery Calciomercato Milan, l'esterno in Premier: parte l'assalto In attesa dei fatidici rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, Paolo Scaroni ha detto la sua ai microfoni di ...Dal Brasile arriva un'indiscrezione clamorosa che riguarda il presunto interesse del Milan per Neymar, non più al centro del progetto PSG.