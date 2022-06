Pubblicità

cmdotcom : #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - Riccard17045943 : RT @cmdotcom: #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - yointazz : RT @cmdotcom: #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - LuisMiguel22 : RT @GianniVisnadi: Ci siamo. Tra poco è ufficiale #maldini #milan #fondoelliott #redbird MILAN LIVE: MALDINI FIRMA IL RINNOVO, ANNUNCIO… - andmargheritoni : @saIva___ @86_longo durante la live di qualche minuto fa, in conclusione stava partendo un Forza Milan poi si è tra… -

MilanLive.it

Calciomercato.it vi terrà aggiornati con tutti gli sviluppi di questa giornata.18.20 - Gazidis ha lasciato Casa.16.50 - Maldini, invece, è ancora in sede: sono ore calde per il futuro del ...... NEWS E TRATTATIVEROMELU LUKAKU (INTER) dal Chelsea La grande operazione di queste prime ... Da agosto a gennaio la parentesi al, sempre in prestito Vai alla Fotogallery Calciomercato Milan, verso la capitale: oggi si chiude Sfida al Milan per il fantasista offensivo, che da settimane è considerato uno dei pupilli di Maldini ed obiettivo dichiarato rossonero.Novità sulla questione Renato Sanches. L'annuncio arriva direttamente dal presidente del Lille, Olivier Letang.