Milan | Letang Presidente Lille | “Per Renato Sanches non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Psg”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Lille, il Presidente del club francese Olivier Letang, ha parlato anche della vicenda Renato Sanches, accostato al Milan. Ecco le sue parole: "Fa parte dei giocatori ai quali resta un anno di contratto, ma sapete che sarebbe dovuto partire l'estate scorsa per Barcellona. Ad oggi non abbiamo avuto alcun contatto con il PSG e non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Ci sono altri club interessati, club europei molto grandi che hanno già fatto delle offerte".

